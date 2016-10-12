Toyota и Suzuki хотят сотрудничать в производстве автомобилей

Японские автомобильные компании Toyota и Suzuki Motor анонсировали в среду, 12 октября, соглашение начать переговоры о деловом сотрудничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное агентство «Киодо».

Toyota лидирует в мире по выпуску гибридных автомобилей. Suzuki сосредоточена на поддержании конкурентоспособных цен на автомобили в Японии и на рынках развивающихся стран.

За счет сотрудничества компании рассчитывают сократить расходы на разработку новых технологий, снижающих потребление топлива и уровень загрязнения от выхлопных газов, передает ТАСС.

Еще одной причиной для партнерства стало желание компании Nissan Motor купить 34% акций Mitsubishi Motors. Как предполагается, сделка стоимостью 237,3 млрд иен ($2,62 млрд по текущему курсу) будет закрыта до конца текущего года.

В минувшем году Toyota стала мировым лидером по количеству проданных автомобилей, реализовав 10,15 млн машин по всему миру. Suzuki за этот период продала около 3 млн авто.