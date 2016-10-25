Volkswagen заплатит $14,7 млрд в США за урегулирование претензий по «дизельгейту»

Федеральный суд в США утвердил мировое соглашение Volkswagen с клиентами и регуляторами, по которому автопроизводитель выплатит рекордные компенсации на $14,7 млрд за мошенничество с выбросами дизельных двигателей, передает Reuters. На программу компенсаций и выкупа машин у 475 000 владельцев автомобилей со сфальсифицированными показателями выбросов компания потратит до $10,033 млрд, еще $4,7 млрд компания отдаст на программы компенсации вредных загрязнений и развития экологически чистого транспорта и его инфраструктуры. Компания сможет начать выкуп автомобилей в середине ноября.

В общей сложности Volkswagen сейчас готов потратить в США до $16,5 млрд на нивелирование последствий «дизельгейта», в том числе на выплаты дилерам, властям штатов и автовладельцам. В сентябре 2015 г. вскрылись махинации компании с программным обеспечением дизельных автомобилей, маскирующим превышающие нормы вредных выбросов при тестировании. Скандал привел к отставке гендиректора компании Мартина Винтеркорна и вызвал сложности для деятельности VW по всему миру. Сейчас автопроизводитель зарезервировал $19,5 млрд (17,9 млрд евро) на покрытие расходов на устранение последствий скандала, напоминает Bloomberg.

Утвержденное соглашение касается машин с моторами 2.0 TDI. Автопроизводителю еще предстоят расходы на устранение последствий фальсификаций у 85 000 машин с 3-литровыми моторами и на штрафы министерству юстиции США за нарушение законов о загрязнении воздуха. Компания также сталкивается с судебными процессами о дополнительных компенсациях по крайней мере в 16 штатах США, что может увеличить ее расходы.