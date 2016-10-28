Чистый убыток «АвтоВАЗа» вырос в 2,2 раза за девять месяцев

Чистый убыток группы «АвтоВАЗ» по МСФО за девять месяцев вырос почти в 2,2 раза до 34,044 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка за отчетный период снизилась незначительно, до 130,478 млрд руб. с 131,231 млрд руб. годом ранее.

За весь 2015 г. «АвтоВАЗ» на фоне падения рынка и девальвации рубля получил рекордный убыток – почти 74 млрд руб. по МСФО. Выручка сократилась на 8% до 176,5 млрд руб., а себестоимость - только на 1,6% до 182,3 млрд руб.