Акционеры «АвтоВАЗа» утвердили допэмиссию 3,281 млрд акций

Акционеры «АвтоВАЗа» утвердили дополнительное размещение 3,281 млрд акций номинальной стоимостью 5 руб. за бумагу. Как следует из материалов компании, это решение было принято 11 октября. Общий объем допэмиссии составит 16,4 млрд руб., подсчитал ТАСС. Акции будут размещаться по открытой подписке.

Совет директоров «АвтоВАЗа» установит цену одной акции при допэмиссии не позднее начала размещения. На 10.00 среды обыкновенные акции компании на Московской бирже стоили 9,5 руб.

В сентябре сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует в декабре допэмиссию за 25 млрд руб., цена размещения могла составить 7,6 руб. за акцию. Инвесторам в декабре по открытой подписке будут предложены обыкновенные акции «АвтоВАЗа» – 64,29% от их увеличенного количества, говорилось в сообщении концерна. У концерна также есть привилегированные бумаги, но пока они имеют право голоса, так как «АвтоВАЗ» не платит дивиденды, – с учетом этих голосов новый пакет даст 58,69%.

Допэмиссия нужна для финансового оздоровления «АвтоВАЗа», это первый шаг так называемой рекапитализации. Убыток концерна по МСФО за 2015 г. вырос почти втрое до 73,8 млрд руб., убыток за полугодие 2016 г. – уже в девять раз по сравнению с прошлым годом.

Председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов выражал надежду, что миноритарии примут участие в сделке. Но основным адресатом допэмиссии называли Renault. Компания готова выкупить и все размещаемые бумаги, говорил «Ведомостям» заместитель председателя совета директоров «АвтоВАЗа», старший вице-президент Renault Group, руководитель региона Евразия Дени Ле-Вот: «Конечно, мы посмотрим, какой будет рыночная реакция на эту операцию. Но Renault абсолютно готова идти до цифры в 25 млрд».

До этого Скворцов говорил, что «АвтоВАЗу» всего нужно привлечь 85 млрд руб. для исправления финансового положения, и это без учета того, что «Ростех» готов списать долг, который имеет перед ним «АвтоВАЗ» (это 20 млрд руб.); также возможно списание долга «АвтоВАЗа» перед Renault, напоминает ТАСС.