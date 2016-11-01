Завод Ford во Всеволожске остановит производство почти на два месяца

Завод Ford в городе Всеволожске Ленинградской области остановит производство с 14 ноября до окончания новогодних праздников, рассказал ТАСС представитель первичной профсоюзной организации завода Артем Яшенков.

«Завод остановит производство с 14 ноября и до конца новогодних праздников», – сказал он, добавив, что решение связано с экономическими показателями и нестабильным рынком.

Ранее сообщалось, что завод по соглашению сторон сокращает 88 сотрудников и планирует сократить в следующем году еще 130 работников.