Председателя наблюдательного совета Volkswagen проверит прокуратура

Прокуратура Брюнсвика начала расследование в отношении председателя наблюдательного совета Volkswagen (VW) Ханса-Дитера Пётша. Его подозревают в манипулировании рынком. Как сообщает USA Today, Volkswagen подтвердил информацию о расследовании 6 ноября и заявил, что по итогам внутреннего расследования и оценкам независимых юристов компания пришла к выбору, что ее руководство полностью выполнило свои обязанности по раскрытию информации для рынка по законам Германии.

Акционеры имеют право иметь достаточно подробную информацию о крупных финансовых рисках для своих инвестиций, отмечает USA Today. Прокуратура проверит, сообщил ли VW всю информацию о возможных финансовых рисках, связанных с последствиями «дизельгейта», который начался в сентябре 2015 г. В июне на предмет таких нарушений началась проверка в отношении бывшего гендиректора компании Мартина Винтеркорна.

Volkswagen признал, что примерно на 11 млн автомобилей с дизельным двигателем было установлено программное обеспечение, которое занижало показатели по вредоносности выхлопов. За этот обман компании придется заплатить в общей сложности около $20 млрд штрафов, компенсаций и других выплат, и эта сумма может вырасти.