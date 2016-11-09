Продажи легковых авто в России в январе – октябре упали на 13,3%

Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе - октябре текущего года снизились на 13,3% и составили 1,15 млн. По итогам октября продажи сократились на 2,6% до 126 658. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«Это неплохой результат, подтверждающий наши ожидания, озвученные ранее, что тренд постановки на учет новых автомобилей должен улучшиться к концу года», - прокомментировал снижение продаж автомобилей в России председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По его словам, на продажи влияет сезонность, «но главным драйвером здесь являются правительственные программы, стимулирующие продажи конечным покупателям».

По данным ассоциации, автомобили бренда Lada остаются самыми продаваемыми по итогам октября (+13%, или 23 310 проданных машин). На втором месте Kia (+4%, до 15 000 машин), динамика продаж Hyundai не изменилась (14 190), Renault (+2%, продано 11 000 машин) и Toyota (рост продаж на 16% до 7740 машин).

Самым продаваемым автомобилем в октябре стала Kia Rio (снижение продаж на 0,8% до 8900 машин), на втором месте - Hyundai Solaris (снижение продаж на 21,4% до 7500 машин), далее - Lada Granta (падение на 26,8% до 6800 машин), на четвертом месте - Lada Vesta (продано 5000 автомобилей).