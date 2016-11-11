Пробки в Москве достигли девяти баллов

Автомобильное движение на улицах Москвы ухудшилось из-за непогоды - загруженность дорог выросла на один балл по сравнению с обычной пятничной ситуацией, сообщает портал «Яндекс.Пробки».

«Загруженность автодорог Москвы необычно высока. Сейчас в городе девять баллов, что на два балла выше обычного», - говорится в сообщении.

Южный циклон принес в столицу до 28% ноябрьской нормы осадков. Как сообщили в Гидрометцентре России, за последние сутки - с 6 утра четверга до 6.00 мск пятницы - в столице выпало 16 мм осадков. В пятницу в Москве ожидается снег, мокрый снег, усилится порывистый ветер, на дорогах будет скользко. К тому же начнется похолодание, напоминает ТАСС.