«Камаз» отправит на Кубу более 2400 грузовиков

ПАО «Камаз» заключило контракт на поставку на Кубу свыше 2400 единиц автотехники, а также запчастей и сервисного оборудования, сообщила компания. Кредитование кубинского потребителя и страхование сделки ведет Российский экспортный центр (РЭЦ). В 2015 г. «Камаз» выпустил 29 140 готовых грузовых автомобилей, таким образом кубинский контракт приближается к 10% мощности автозавода.

Первая партия автотехники поступит в Гавану в конце ноября. К этому времени «Камаз» направляет группу технических специалистов для оказания поддержки кубинским предприятиям. Руководитель РЭЦ Петр Фрадков ранее говорил, что сделка предполагает и создание ремонтной базы.

В период с 2008 по 2013 г. в рамках российского госкредита на Кубу было поставлено 904 автомобиля «Камаз» на общую сумму $70 млн. В 2011 г. для нужд министерства сахарной промышленности Кубы поставлено 20 автопоездов для перевозки сахарного тростника. Автотехника была реализована в рамках программы восстановления отрасли и финансировалась из кубинского бюджета. «Все эти машины нуждаются в сервисе, поэтому открытие на Кубе новых ремонтных заводов для восстановления парка автотехники "Камаз" будет востребовано среди кубинских потребителей», - заключили в компании.