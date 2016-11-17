Правительство одобрило взимание 5000 рублей штрафа за опасное вождение машины

Правительство одобрило проект закона, согласно которому за опасное вождение автомобиля вводится штраф в размере 5000 руб. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.

Под опасным вождением понимается «совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение».

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за опасное вождение" и внести его в Государственную думу в установленном порядке»,— отмечается в документе.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 14 ноября 2016 г. на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.