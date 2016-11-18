Fiat решил отозвать 90 000 автомобилей в Северной Америке

Автоконцерн Fiat решил отозвать около 90 000 автомобилей в Северной Америке. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Речь идет о 35 000 внедорожников моделей Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee. У данных моделей может происходить утечка топлива. При этом неполадка непосредственно может быть выявлена не более чем в 30 автомобилях, их ремонт будет произведен в салонах у дилеров.

Помимо этого компания рекомендует владельцам порядка 54 000 малолитражных автомобилей Dodge Dart вернуть их дилерам на ремонт в связи с возможными скачками напряжения в механизме, регулирующем работу дворников на лобовом стекле.