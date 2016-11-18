Новинки автосалона в Лос-Анджелесе
Симбиоз колес и информатики на последнем крупном мероприятии года в автоиндустрии
В этом году автосалон в Лос-Анджелесе старается отойти от традиционного формата показа достижений автопрома, объединив выставку «железа» с демонстраций новейших технологий для интеграции транспорта в информационные сети и роботизированного вождения. Новое название выставки Automobility LA
Subaru показывает в Лос-Анджелесе концепт семиместного кроссовера Viziv-7. Это прообраз среднеразмерного (по американским стандартам) SUV, который появится в модельном ряду японской марки в начале 2018 г. и станет самым крупным (длина концепта - 5200 мм, высота - 2030 мм) автомобилем в истории бренда
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Alfa Romeo проводит в Америке премьеру первого в истории бренда кроссовера Stelvio. Модель, по планам Fiat Chrysler, должна сыграть ключевую роль в возрождении славного, но увядающего итальянского бренда. Автоконцерн инвестировал $6 млрд в разработку свежего модельного ряда для Alfa Romeo и собирается поднять мировые продажи до 400 000 штук в 2018 г. Кроссовер построен на заднеприводной платформе, общей с недавней новинкой бренда - седаном Giulia, будет оснащаться в базе полным приводом и турбированными бензиновыми моторами 2 л (280 л. с.) и 2,9 л (505 л. с.). Последний сможет разгонять машину до 100 км/ч примерно на 4 с
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Volkswagen представляет на публике 7-местный кроссовер Atlas, который предназначается в первую очередь для североамериканского рынка
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Jaguar Land Rover представила концепт полноприводного кроссовера с электрическим двигателем Jaguar I-Pace. Серийный автомобиль на основе концепта будет показан в следующем году, его продажи начнутся в 2018 г. Электромобиль разработан компанией с «чистого листа». Два электромотора суммарной мощностью 400 л. с.смогут разгонять машину до 100 км/ч за 4 с, аккумуляторные батареи под полом салона обеспечат запас хода на минимум 350 км
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Второе поколение кроссовера Mini Countryman в версии Cooper S E All4 станет первым гибридным автомобилем британской марки
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Mazda проводит премьеру второго поколения своего бестселлера CX-5. Продажи новинки на японском рынке начнутся в феврале 2017 г. Позже автомобиль появится и в других странах
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Кабриолет Mercedes-Maybach S 650 будет выпущен ограниченной серией 300 штук. Стоимость машины, в основе которой открытая версия S-Class, будет начинаться с 300 000 евро без налогов. Силовая установка - 6-литровый V12 с мощностью 630 л. с. и крутящим моментом 1000 Нм. Все дополнительные опции кабриолета S-Class в Maybach будут стандартными, включая обдув головы и шеи теплым воздухом и фары со стразами
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Мария Шарапова позирует с гоночным Porsche 911 RSR, который появится на спортивных трассах в 2017 г. Машина предназначена для 24-часовой гонки в Ле-Мане и оснащена атмосферным 6-цилиндровым оппозитным двигателем 510 л. с.
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Американская компания Ford продавала кроссовер Ecosport почти во всем мире, кроме США. Теперь премьера на исторической родине
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Hyundai продолжает продвигать Ionic как бренд электрических и гибридных автомобилей. В Лос-Анджелесе концепт Ionic обзавелся еще и функциями автономного управления
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Концепт Kia Sorrento «Ski Gondola» оборудован не только гусеницами для подъема по снежным склонам, но и функциями автономного передвижения
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Porsche показывает версию Executive второго поколения Panamera с удлиненной на 150 мм колесной базой. Также на Panamera 4 Executive стартует новый базовый мотор 330 л. с. (3,0 л V6 с турбонаддувом). США важнейший для Porsche рынок, второй после Китая: за 9 месяцев 2016 г. здесь продано 40 246 машин (+2%), во всем мире 178 314 ед. (+3%)
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Концепт Acura Precision первый раз показан в Америке в начале года в Детройте
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Сейчас в Лос-Анджелесе премиум-бренд Honda демонстрирует устройство кабины и мультимедийную начинку перспективного автомобиля Acura. (На фото: руководитель разработки интерфейсов пользователя Honda Шон Вестбрук демонстрирует рабочее место водителя Acura Precision cockpit)
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Пикапы очень популярны на просторах центральных штатов США, но гораздо меньше - на экологически ответственно ориентированном западном побережье. Вероятно, поэтому среднеразмерный Chevrolet Colorado ZR2 - единственная премьера в этом классе машин
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