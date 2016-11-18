Новинки автосалона в Лос-Анджелесе

Mike Blake / Reuters

Alfa Romeo проводит в Америке премьеру первого в истории бренда кроссовера Stelvio. Модель, по планам Fiat Chrysler, должна сыграть ключевую роль в возрождении славного, но увядающего итальянского бренда. Автоконцерн инвестировал $6 млрд в разработку свежего модельного ряда для Alfa Romeo и собирается поднять мировые продажи до 400 000 штук в 2018 г. Кроссовер построен на заднеприводной платформе, общей с недавней новинкой бренда - седаном Giulia, будет оснащаться в базе полным приводом и турбированными бензиновыми моторами 2 л (280 л. с.) и 2,9 л (505 л. с.). Последний сможет разгонять машину до 100 км/ч примерно на 4 с

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