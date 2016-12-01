Москва расширит зону платных парковок перед Новым годом

Перед Новым годом - с 26 декабря - в Москве произойдет расширение зоны платных парковок, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Расширение коснется 206 улиц (4% от общего числа улиц Москвы), однако это ключевые и сильно загруженные участки, включая улицы у торговых центров, офисов и станций метро.

Список улиц определен совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города, пишут московские власти. «При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя», - подчеркнули в пресс-службе.

Новые места появятся вблизи мест притяжения автомобилистов: у торговых и бизнес-центров (ТЦ «Золотой Вавилон», ТЦ «Город», ТЦ «Каширский Двор», ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Экспострой», ТЦ «Гудзон», БЦ «Весна», БЦ «Ходынка», БЦ «Тушино», БЦ «Огородный», БЦ «Бородино Плаза», БЦ «Перовский»), станций метро («Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», Первомайская, Перово, «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская), станций МЦК ("Окружная", "Владыкино", "Крымская", "Автозаводская", "Бульвар Рокоссовского", "Ботанический сад", "Хорошево").

По мнению Департамента транспорта, «на всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у местных жителей».

Из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности припарковаться возле социальных объектов, аптек или магазинов. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 08:00.

Со 2 декабря стоимость парковки на 732 московских улицах будет начисляться по повышенному тарифу.На 133 наиболее загруженных улицах парковка будет стоить 200 руб. в час круглосуточно.На 32 улицах в пределах Бульварного кольца с 8.00 до 20.00 парковка первые полчаса будет стоить 50 руб., затем - 150 руб. в час. В другие часы тариф будет составлять 80 руб. в час. На 211 улицах в пределах Садового кольца парковка с 8.00 до 20.00 первый час будет стоить 60 руб., далее - 100 руб. в час, с 20.00 до 8.00 - 60 руб. в час. В пределах Третьего транспортного кольца тариф на парковку на 356 улицах будет увеличен до 60 руб. в час круглосуточно.