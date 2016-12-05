Власти Москвы просят воздержаться от поездок на автомобиле из-за снегопада

Власти Москвы предупреждают автомобилистов об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

«До 07.00 6 декабря в Москве ожидаются сильный снегопад и ветер с порывами 17–22 м/с, а также образование снежных заносов и гололед», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного департамента транспорта. В связи с этим возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, предупредили в департаменте.

Власти просят автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности для передвижения по городу пользоваться общественным транспортом.

Из-за снегопада в столице задержаны или отменены почти 90 рейсов.

Синоптики предупреждают, что ожидаются метель, снежные заносы на дорогах, усиление ветра с порывами до 20 м/с. К утру в Москве и пригородах может выпасть до 11 мм осадков, или почти 20% месячной нормы.

По прогнозу синоптиков, днем в регионе ожидается до минус 1–3 градусов, в ночь похолодает до минус 7–10 градусов.