«Аэрофлот» 5 и 6 декабря отменяет почти 40 рейсов из-за непогоды

«Аэрофлот» 5 и 6 декабря отменяет 36 авиарейсов из-за неблагоприятных метеоусловий в «Шереметьево», говорится в сообщении компании. В частности, 5 декабря будут отменены 29 рейсов, а 6 декабря – семь.

Также авиакомпания предупредила о возможных задержках 12 рейсов в понедельник и одного рейса во вторник.

Прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены согласно стандартам «Аэрофлота» и перевезены на последующих рейсах, отмечает авиаперевозчик.

В воскресенье Роспотребнадзор разъяснил права пассажиров отмененных и задержанных рейсов. На сайте ведомства говорится, что в случае задержки или отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам перевозчик обязан предоставлять пассажирам два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании вылета более двух часов; обеспечение горячим питанием при ожидании рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов – в дневное время и каждые восемь часов – в ночное; размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное; доставка от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; организация хранения багажа и предоставление комнаты матери и ребенка для пассажиров с детьми в возрасте до 7 лет.

Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.