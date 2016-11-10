Около 80 рейсов отменены, более 60 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

Около 80 авиарейсов отменены, более 60 задержаны в аэропортах Москвы, передает ТАСС со ссылкой на портал «Яндекс.Расписание».

По данным на 17.30 мск, в аэропорту «Домодедово» отменены пять рейсов, еще 36 задерживаются. В «Шереметьево» задержаны 28 рейсов, 74 отменены. Во «Внуково» все самолеты вылетят по расписанию.

Ранее сообщалось об отмене около 100 рейсов из московских аэропортов. Задержки и отмены происходят из-за прихода в Москву мощного циклона, принесшего обильные снегопады. Интенсивные осадки с перерывами будут идти до вечера пятницы. Синоптики ожидают, что за это время выпадет около трети месячной нормы осадков.