МЧС предупредило о продолжении снегопада и гололедицы в Москве

Мокрый снег и гололед ожидаются днем в Москве, сообщается в оперативном прогнозе, размещенном в четверг, 10 ноября, на сайте ГУ МЧС по Москве.

По данным МЧС, погода днем 10 ноября может повыситься от 0 до +2 градусов. Ожидаются облачность, мокрый снег, днем переходящий в дождь, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 12–17 м/с.

«На территории Москвы прогнозируются ЧС не выше локального и местного уровня», – при этом отмечают метеорологи.

Объявленное в среду предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать до 15.00 четверга.

Ранее в Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что начавшийся в столице в ночь на четверг снегопад утром перешел в ледяной дождь, напоминает «Интерфакс».

В связи с погодными условиями в аэропортах московского авиаузла возможны недолговременные задержки в отправлении рейсов, предупреждают в Росавиации. В ночь со среды на четверг аэропорты отработали штатно, уходов воздушных судов на запасные аэродромы и длительных задержек не было, пишет «РИА Новости».