Мантуров: новые меры поддержки авторынка введут с апреля 2017 года

Программы господдержки автомобильного рынка будут продолжены с января 2017 г., а новые меры - запущены по итогам I квартала, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров журналистам в среду в Москве.

«Мы продолжаем работу в этом направлении, но могу сказать точно совершенно, что мы найдем решение для того, чтобы продолжить программу поддержки спроса начиная с января следующего года, не дожидаясь результатов I квартала. Скорее всего, мы продолжим программу в уже отработанном варианте, как это было в этом году и в прошлом году - через программу утилизации и trade-in, через льготное кредитование и льготный автолизинг», - сказал он, выразив уверенность, что средства на программу обновления автопарка будут найдены. «Я уверен, что да [средства будут найдены], но конкретную сумму мы до конца года в правительстве отработаем», - добавил министр.

По его словам, новые меры поддержки могут быть запущены по итогам I квартала. «Как и договаривались ранее, мы выйдем с инициативами уже по результатам I квартала по подключению к уже зарекомендовавшим себя инструментам все-таки новых программ - по "первому автомобилю", автомобилям для многодетных семей, для селян, для работников социальных сфер. Но нам нужно будет определенное время для того, чтобы сделать следующий шаг, посмотреть, как отработаем I квартал. Я думаю, что по результатам I квартала мы внесем ряд изменений в улучшение поддержки этого сектора экономики», - добавил Мантуров.

В середине ноября президент Владимир Путин говорил, что господдержка российского автопрома будет продолжена и в 2017 г. «Поддержка будет. Я сейчас просто боюсь забегать вперед, называть конкретные цифры, способы, но она будет», - говорил он.

По словам Путина, без программы господдержки в 2016 г. рынок российской автомобильной промышленности упал бы на 30-40%. «В этом году общий объем поддержки автопрома составил 65 млрд руб. Если бы этой поддержки не было, у нас было бы сокращение рынка на 30-40%. Нам удалось не только сохранить сегмент в сфере производства легковых автомобилей, но немного увеличились продажи грузовиков и автобусов», - сказал президент.