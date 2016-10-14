Господдержка автопрома увеличится

В 2017 г. в федеральном бюджете может быть заложено 6,61 млрд руб. субсидий на компенсацию части затрат, связанных с созданием и организацией производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением, следует из проекта бюджета, подготовленного Минфином. Это втрое больше, чем было выделено в 2016 г. В 2018 г. общий размер субсидий может составить 3,87 млрд руб., в 2019 г. – 1,23 млрд руб. На эти средства могут претендовать в том числе «Камаз» и группа ГАЗ, у которых есть проекты создания беспилотных автомобилей, комментирует сотрудник одного из автоконцернов.

С 80,37 млрд руб. почти до 82 млрд руб. в следующем году планируется увеличить и выплаты по блоку промышленных субсидий. Они компенсируют локальным автозаводам затраты на содержание рабочих мест, выпуск экологичных автомобилей и проч., но, по сути, расходы по утилизационному сбору на автомобили. Поступления от этого сбора, по прогнозу чиновников, в 2017-м и последующие годы будут расти из-за увеличения внутреннего производства автомобилей и ввоза машин в страну (сбор платят и импортеры), говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Могут также увеличиться – с 850 млн руб. в 2016 г. до 1,5 млрд руб. в 2017 г. – субсидии производителям грузовиков на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, размещенным в уплату процентов по кредитам, привлеченным для «развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей».

А вот общей программы субсидирования предприятиям автопрома части процентных ставок по инвесткредитам (которые компании взяли в 2009–2010 гг., а также в 2015 г. – для рефинансирования действующих займов) в проекте бюджета нет. Программа была принята в 2011 г. и ежегодно продлевалась. В 2016 г. на нее выделено более 7 млрд руб. Программа снижает финансовую нагрузку предприятий автопрома и помогает продолжать инвестиции, несмотря на сокращение автомобильного рынка, говорит сотрудник одного из автоконцернов. Правда, прогнозирование участия в ней стало сложнее, замечает сотрудник другого автоконцерна: значительно увеличилось число претендентов, деньги выделяются в порядке «живой очереди», при этом общая сумма субсидий сохраняется примерно на одном уровне. Обсуждается возможность продолжения программы, но за счет будущего антикризисного фонда, говорят сотрудники двух автоконцернов. В каком объеме – непонятно, поскольку параметры самого фонда еще не утверждены, отмечает один из них. За счет средств этого фонда также планируется финансировать и программы стимулирования продаж автомобилей, добавляет собеседник, – льготный автолизинг, льготное автокредитование, закупку газомоторной техники – и узконаправленные программы, которые заменят программу обновления автопарка. В общей сложности на меры стимулирования спроса на авторынке может потребоваться в 2017 г. до 60 млрд руб.

Не предусмотрено проектом бюджета и субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки автомобилей, выпущенных на Дальнем Востоке. В 2016 г. на эти цели выделено более 3 млрд руб. Сейчас на Дальнем Востоке на мощностях СП «Соллерса» выпускаются автомобили Mazda, но может быть возобновлена сборка SsangYong, приостановленная в 2015 г. Это не финальная версия, субсидия будет и в следующем году – Минпромторг не успел разнести свои лимиты по статьям, заверяет человек, близкий к «Соллерсу». Сотрудник другого автоконцерна говорит, что программу могут переместить в антикризисный фонд. Представители Минфина и Минпромторга на вопросы «Ведомостей» не ответили.