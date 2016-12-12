Mercedes-Benz возвращает лидерство в премиум-сегменте

Mercedes-Benz готовится к возвращению на первое место среди производителей премиум-класса, следует из отчетов компаний Audi, BMW и Daimler. В ноябре марка, принадлежащая концерну Daimler, продала 182 602 автомобили (+12,7%), с января по ноябрь продажи увеличились на 11,8% до 1,89 млн единиц. Mercedes-Benz за одиннадцать месяцев текущего года продала больше автомобилей, чем в целом за 2015 г., отметила компания.

Продажи лидера сегмента последних лет, BMW, в этом году росли вдвое медленней — 5,6% (до 1,82 млн), и отставание от Mercedes на 69 128 машин уже не позволит баварской компании за один месяц вернуть преимущество. Продажи Audi в январе-ноябре выросли на 4,2% (до 1,7 млн), отставание по проданным машинам от Mercedes составляет 179 718 ед.

Перемены в «большой немецкой тройке» происходят не часто. В 2005 г. BMW сместила Mercedes-Benz с лидирующей позиции. В 2011 г. Audi, входящая в группу Volkswagen, нарастила продажи на 19% (до 1,3 млн) и оттеснила Mercedes на третье место. В 2015 г. производитель из Штутгарта, существенно улучшивший продажи на крупнейшем мировом рынке, в Китае, и отыграл у Audi второе место.

Продажи Mercedes сейчас растут почти во всех регионах, особенно в Европе (+12,8%) и Китае (+27,9%). У марки много новинок, бестселлерами среди которых остаются C-Class и новый E-Class, ноябрьские продажи которого выросли на 38,6%. Продажи моделей марки в классе SUV (кроссоверы и внедорожники) выросли в прошлом месяце на 17,5%, особенным спросом пользуется новый GLC, сказала компания.