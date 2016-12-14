Минпромторг попросил 62,3 млрд рублей на поддержку автопроизводителей

Министерство промышленности и торговли запросило у правительства 62,3 млрд руб. на господдержку автопрома в 2017 г. Как передает «Интерфакс», это заявил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Алексей Володин на конференции «Автопром-2016». В эту сумму ведомство оценило меры по поддержке автопрома за вычетом поддержки экспортных проектов. «То есть поддержка экспорта будет дополнительной мерой поддержки, и это позволит нашей индустрии получить дополнительные объемы сбыта своей продукции помимо внутреннего российского рынка, который находится сейчас не в самом лучшем состоянии», - сказал Володин. По его словам, по сравнению с 2013 г. рынок упал вдвое.

Чиновник не уточнил, будут ли эти средства направлены на поддержку спроса или же на промышленные субсидии. По его словам, Минпромторг исходит из того, что в случае одобрения правительством с начала 2017 г. будут продлены существующие меры поддержки «в том виде, в котором они есть в этом году». «И постепенно: либо со II квартала, либо со второго полугодия - как мы быстро успеем отработать нормативную базу - мы будем выходить на более точечные, адресные меры и программы для того, чтобы не привлечь отложенный спрос, что мы сейчас делаем, давая большие скидки тем потребителям, которые и так бы купили машину, просто позже, - а выйти в другие сегменты потребителей, привлечь людей, которые в принципе не имеют автомобилей, которые не могут "дотянуться" до автомобиля, но хотели бы его приобрести. Это те самые адресные программы - "первый автомобиль", "многодетная семья" и так далее», - добавил он.

Министр промышленности Денис Мантуров говорил, что программы господдержки авторынка - поддержки спроса - будут продолжены с января 2017 г., а новые меры могут прибавиться по итогам I квартала. «Скорее всего, мы продолжим программу в уже отработанном варианте, как это было в этом году и в прошлом году - через программу утилизации и trade-in, через льготное кредитование и льготный автолизинг», - говорил он, выражая уверенность, что средства на программу обновления автопарка будут найдены.