Путин пообещал поддерживать российский автопром

Президент России Владимир Путин пообещал, что государственная поддержка российской автомобильной промышленности будет продолжена и в 2017 г.

«Поддержка будет. Я сейчас просто боюсь забегать вперед, называть конкретные цифры, способы, но она будет», - сказал он в субботу, 12 ноября, на встрече с рабочими завода в Ярославле.

Путин отметил, что меры поддержки автопрома обсуждались, в том числе, с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

По словам президента, без программы господдержки в 2016 г. рынок российской автомобильной промышленности упал бы на 30-40%.

«В этом году общий объем поддержки автопрома составил 65 млрд руб. Нам удалось не только сохранить сегмент в сфере производства легковых автомобилей, но немного увеличились продажи грузовиков и автобусов. Это наша общая победа».