«Яндекс.Такси» перестал работать в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе завершилось тестирование сервиса онлайн-заказа «Яндекс.Такси». Об этом сообщила представитель компании Элина Ставиская. Она не уточнила, будет ли компания возобновлять работу на полуострове.

«Яндекс.Такси» никогда не был официально запущен в Крыму. «Яндекс.Такси» постоянно расширяет географию и в связи с этим тестирует сервис во многих городах и регионах, в том числе тестирование проводилось и в Крыму. На данный момент оно завершено», – сказала Ставиская.

Сервис «Яндекс.Такси» был доступен в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке и Приморском в течение пяти месяцев. На данный момент компания работает в 46 городах шести стран мира.