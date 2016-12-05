«Яндекс» прекратит телепортацию из Кремля в аэропорты

Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель геосервисов «Яндекса» Роман Чернин. По его словам, приложения «Навигатор» и «Яндекс.Карты» будут автоматически распознавать резкие изменения положения GPS и возвращать пользователя в исходную точку. Чернин отмечает, что в основном пользователи разных геосервисов, использующих GPS-сигнал в центре, – от навигаторов до фитнес-браслетов – оказываются в аэропортах Московского узла: «Внуково», «Шереметьево», а в последнее время и в Жуковском.

Жалобы в социальных сетях на искажение сигналов смартфонов GPS-навигаторов в Кремле и неподалеку от него появились еще летом этого года. Тогда пользователи писали, что на территориях, прилегающих к Кремлю, время от времени их телефоны определяют местонахождение неправильно. Вместо центра города смартфоны устройства показывали, что абоненты находятся во «Внуково» или «Домодедово». Из-за этого у пользователей возникали проблемы с вызовом такси, использованием автомобильных навигаторов и при фиксации данных на фитнес-трекерах. Блогер Илья Варламов первым предположил, что источник проблем находится в Кремле и предназначен для предотвращения проникновения туда дронов. В большинстве беспилотников вшит запрет на взлет около аэропортов, объяснял он. Недавно сотрудник «Яндекса» Григорий Бакунов провел собственный анализ ситуации при помощи нескольких разных GPS- и «Глонасс»-приемников, а также анализатора частот и убедился – в Кремле установлен специальный программно-аппаратный комплекс, который имитирует работу спутника навигационных систем.

Страдают все На сбой сигнала GPS жаловался даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал обратиться за комментариями в Федеральную службу охраны (ФСО) и Минкомсвязи. ФСО не комментирует происхождение спуфинга.

Собеседники «Ведомостей» рассказывали, что речь идет об одной из типовых систем для радиоэлектронной борьбы. Она была разработана при содействии Минобороны и предназначена для защиты важных объектов.

Международный союз электросвязи (ITU) предписывает странам-участницам (в числе которых Россия) пресекать попытки взлома и деградации сигнала при использовании GPS и «Глонасса» и даже предлагает методы борьбы с этим явлением. Об этом говорится в рекомендациях по использованию навигационных систем. На этот факт обратило внимание американское издание CNN, описывавшее проблему искажения сигнала GPS и «Глонасса» в центре Москвы. Издание отмечает, что в США спуфинг запрещен.

ITU – это ассоциация, входящая в состав ООН. Ее участниками являются правительства 189 стран, 658 компаний и международных организаций, специализирующихся в области телекоммуникаций и информационных технологий. Тодд Хамфрис, профессор лаборатории радионавигации при Университете Техаса в Остине и ведущий специалист по безопасности GPS, отметил в беседе с CNN, что вопрос о спуфинге на территории Белого дома в США также рассматривался членами конгресса, но Хамфрис не рекомендовал это делать из-за близости национального аэропорта им. Рональда Рейгана. Самолеты могут начать сбиваться с курса, отмечал он. Московские аэропорты расположены дальше от Кремля, но риск все равно есть, уверен Хамфрис.

Представитель Минкомсвязи не стал комментировать тему возможного спуфинга в центре Москвы, но подчеркнул, что заявления ITU на тему защиты GPS-сигнала носят исключительно рекомендательный характер. Специалист в области телекоммуникационного права Антон Богатов говорит, что в вопросах, которые касаются безопасности страны, международное право, а особенно рекомендации имеют небольшой вес. Он вспоминает, что спуфинг использовался также в Ираке.