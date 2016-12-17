Европейский регулятор оштрафует Ferrari и Aston Martin за высокие выбросы

Автопроизводители, продающие машины в Евросоюзе, превзошли в среднем предписанные регуляторами целевые показатели по снижению выбросов углекислого газа (CO2) в 2015 г., сообщило Европейское агентство по защите окружающей среды (EEA). Новые автомобили, проданные в ЕС в 2015 г., выбрасывали в среднем 119,5 г CO2 на км, что на 8% ниже цели 130 г/км, и меньше по сравнению с предыдущим годом на 3,1%. Согласно ежегодного доклада ведомства только Ferrari и Aston Martin Lagonda не смогли уменьшить выбросы моторов до допустимого уровня и будут оштрафованы. Еще четыре автопроизводителя - Fiat Chrysler (FCA), Opel, Ford Motor и BMW — выполнили нормы на 2015 г., но им необходимо сокращать выбросы более быстрыми темпами, чтобы достичь целевого показателя на 2020/2021 г. (95 г/км), сказал регуляор.

Штрафы для Ferrari и Aston Martin будут незначительными, подсчитал Automotive News Europe. Исходя из объема избыточных выбросов и количества зарегистрированных автомобилей Ferrari должна получить штраф в размере 410 760 евро, а Aston Martin - всего 36 370 евро, пишет издание.

Всем автопроизводителям, предлагающим машины на европейском авторынке, поставлены цели по сокращению выбросов в рамках борьбы с изменением климата. Некоторые из них могут получить послабления из-за количества проданных автомобилей: ниже порога 300 000 машин производитель считается нишевым, а ниже 10 000 — с малыми объемами. Некоторые компании предпочитают учитывать показатели по пулу, а не по отдельным маркам. Например, Volkswagen Group включила дорогие марки Porsche, Audi и Bugatti в общий пул производителя, а Bentley выделила в отдельную малообъемную марку. Иначе Porsche грозило бы наказание за превышение маркой норм выбросов, но присоединение к пулу вместе с брендом VW компенсировало высокие показатели выбросов больших спортивных моторов, объясняет Automotive News Europe. В прошлом году расчет показателя выбросов впервые охватывает полностью все проданные производителем машины. Прежде машины с самыми высокими объемами не учитывались, например, в 2014 г. из расчета исключались 20% машин с самыми худшими показателями.

По данным EEA в прошлом году самые низкие выбросы углекислого газа были у бренда Peugeot (104 г/км), у Citroen и Renault (по 106 г/км) и Toyota (108 г/км). Самый высокий средний уровень выбросов в 164 г/км был у Jaguar Land Rover.

Большинство зарегистрированных в регионе машин имели дизельные и бензиновые моторы — 97,2%, отдельно дизельные автомобили составили — 51,8% от вновь зарегистрированных автомобилей. Доля гибридных (plug-in hybrid) и электромобилей превысила 1% (была 0,8% в 2014 г.) Тем не менее, элекрифицированные машины оказывают значительное влияние на средние выбросы марок. Так Renault удалось сократить выбросы на 2 г/км, продав менее 2% машин с питанием от электрических батарей, отмечает ANE. Другие транспортные средства на альтернативных видах топлива - сжиженном газе (LPG) и сжатом природном газе - составили 1,6% новых регистраций в ЕС.