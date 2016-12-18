МЧС предупредило о сильном гололеде в Москве

ГУ МЧС по Москве предупредило о неблагоприятных погодных условиях в столице. «В ближайшие 1-3 ч с сохранением в течение суток 18 декабря в Москве ожидается гололед, на дорогах гололедица, местами сильная», – говорится в сообщении МЧС.

Из-за гололеда возможны затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, а также увеличение количества случаев травматизма населения.

МЧС просит водителей соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, а прохожих быть аккуратными и взаимовежливыми, при необходимости оказывать помощь пожилым людям и детям.