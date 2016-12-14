Почти 50 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

25 рейсов отменены, еще 23 задержаны в аэропортах Москвы, сообщается в среду на портале «Яндекс. Расписание».

По данным на 14.30, в аэропорту «Шереметьево» 10 рейсов числятся задержанными, 6 - отмененными. В «Домодедово» 13 рейсов задержаны, 10 отменены. Во «Внуково» отменен один рейс.

По информации портала «Метеоновости», в среду днем Московский регион находится в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет снег, максимальная температура воздуха в Москве - минус 6-8 градусов, по области - от минус 5 до минус 10.