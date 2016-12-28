«GM-АвтоВАЗ» с января повышает цены на Chevrolet Niva

«GM-АвтоВАЗ» (совместное предприятие ПАО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти) с 1 января 2017 г. повышает цены на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций, сообщается в материалах компании.

Согласно сообщению «GM-АвтоВАЗа», цена автомобилей Chevrolet NIVA L вырастет до 584 000 руб. (по сравнению с началом 2016 г. цена увеличится на 5,22%, было 555 000 руб.), LC – до 625 000 руб. (+6,11%, было 589 000 руб.), LE – до 667 000 руб. (+7,75%, было 619 000 руб.), LE+ – до 710 000 руб. (+7,25%, было 662 000 руб.), GLC – до 697 000 руб. (+5,92%, было 658 000 руб.).

Машины специальной серии Special Edition, поставки которых дилерам начались только в конце ноября 2016 г., подорожают менее чем на 1% – с 704 000 до 710 000 руб.