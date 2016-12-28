Takata может заплатить $1 млрд в США за урегулирование претензий по взрывоопасными эйрбэгам

Японская Takata близка к соглашению с федеральными органами юстиции США по урегулированию уголовного расследования из-за бракованных надувных подушек безопасности. Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности собирается уладить дело в январе и, как ожидается, может выплатить штраф до $1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждению соглашения. Сумма штрафа может быть и несколько ниже этой цифры. Часть штрафа может быть уплачена сразу, остальное в течение нескольких лет.

Поставщик комплектующих обвиняется в США в нарушениях при проведении отзывной кампании подушек безопасности со взрывоопасными пиропатронами. Компанию подозревают в том, что она делала вводящие в заблуждение заявления и скрывала информацию об опасности надувных подушек, которые при определенных условиях могут взрываться, выбрасывая осколки метала в салон автомобиля. Проблема предположительно привела в США к 11 смертельным случаям и 184 ранениям. Только в США автопроизводители отзывают для ремонта 42 млн автомобилей 19 марок, в которых должно быть заменены почти 70 млн надувных подушек безопасности производства Takata.

По данным издания, министерство юстиции договорится с Takata о проведении дополнительного независимого мониторинга процедур безопасности в компании. Вследствие высоких финансовых затрат на проведение отзыва Takata может уступить контроль в компании одному из отраслевых конкурентов и также просить защиты от кредиторов через процедуру банкротства, сказали источники издания.