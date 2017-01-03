Hyundai и Kia снизили продажи автомобилей в мире впервые с 1998 года

Южнокорейская Hyundai Motor и ее дочерняя компания Kia Motors сократили продажи в мире в прошлом году на 2% - до 7,88 млн автомобилей. Это первое падение совокупного показателя продаж компаний с 1998 г. Hyundai и Kia вместе занимают пятую строчку в мировом рейтинге автопроизводителей.

Прошлогодний результат оказался хуже собственного прогноза компаний, составлявшего 8,13 млн машин, отмечает CNBC. В том числе Hyundai планировала реализовать 5,01 млн машин, Kia - 3,12 млн. Реальные продажи составили соответственно 4,86 млн и 3,02 млн автомобилей.

Между тем в 2017 г. компании за счет освоения новых рынков и по мере открытия новых заводов намерены реализовать 8,25 млн автомобилей, в том числе Hyundai - 5,08 млн машин, Kia - 3,17 млн.