Ford отказался от планов по строительству завода в Мексике

Ford Motor Co. отказалась от планов по строительству еще одного завода в Мексике, стоимость которого оценивалась в $1,6 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Взамен Ford инвестирует $700 млн в создание нового инновационного производственного центра в пригороде Детройта Флэт-рок. По планам компании, это дополнительно создаст 700 рабочих мест.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал General Motors за производство автомобилей в Мексике и их беспошлинный ввоз в США. «General Motors посылает сделанные в Мексике модели Chevy Cruze американским автодилерам беспошлинно. Производите в США или платите большие пограничные пошлины», - написал он в своем Twitter.