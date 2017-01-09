Организаторы «Дакара» делают все, чтобы убрать «Камаз-мастер» из лидеров – Когогин

Организаторы «Дакара» делают все возможное, чтобы убрать российскую команду «Камаз-мастер» из числа лидеров в зачете грузовиков. Об этом заявил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, передает ТАСС.

«Они загоняют нас изменением технических требований в дополнительные затраты, все-таки мы коммерческая компания и не можем позволить себе просто тратить деньги, мы вынуждены их считать. Спорт - это не только престиж, но и бизнес», - пояснил он.

На сегодняшний день «Камаз-мастер» является 13-кратным победителем «Дакара». Когогин считает, что в будущем возможна приостановка участия в ралли-рейдах из-за необходимости разработки нового мотора.

«Камаз-мастер» может приостановить свое участие на год-два. Это связано с фактором времени», – сказал он, отметив, что на разработку нового 13-литрового мотора может уйти 1,5 года.