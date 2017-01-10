ЦБ предложил давать полгода гарантии на ремонт по «натуральному» ОСАГО

Банк России предлагает давать полугодовую гарантию на ремонт автомобиля в случае принятия закона о приоритете натурального возмещения перед выплатами по ОСАГО. Об этом на круглом столе в Госдуме сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Мы предполагаем относительно срока гарантии, что он должен составлять шесть месяцев на произведенные работы и установленные запчасти. Изначально мы предлагали два месяца», - цитирует Чистюхина агентство «Москва». Максимальный срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 календарных дней (без учета праздничных). «Если же нарушаются сроки ремонта, то выплачивается неустойка в размере 0,1% от полной стоимости ремонта», - пояснил Чистюхин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приоритете ремонта автомобиля над выплатами по ОСАГО в декабре 2016 г. Перед одобрением проекта закона во втором чтении он проходит многочисленные доработки, однако депутаты все еще намерены закончить рассмотрение в январе 2017 г. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 марта 2017 г.

Автор законопроекта - депутат «Справедливой России» Михаил Емельянов. Он дает страховой компании право выбрать, как возмещать убытки по ДТП – восстановительным ремонтом или деньгами. Также устанавливаются требования к удаленности станции технического обслуживания (СТО) от места жительства автовладельца: не дальше 10 км от населенного пункта более чем с 500 000 жителей и не дальше 200 км от других населенных пунктов.

Страховщики надеются, что приоритет ремонта сделает ОСАГО непривлекательным для автоюристов, которые через суд взыскивают с компаний компенсации, в несколько раз превышающие суммы страховых выплат. Впрочем, ЦБ предлагал давать потерпевшему возможность получить возмещение деньгами «в случае тяжелых жизненных обстоятельств».