«АвтоВАЗ» перенес производство трехдверной Lada 4x4 на главный конвейер

«АвтоВАЗ» завершил работы по переносу производства трехдверной версии внедорожника Lada 4x4 на главный конвейер предприятия, сообщил ТАСС представитель пресс-центра «АвтоВАЗа» Артем Манюхин.

«Производство трехдверной Lada 4x4 перенесено на третью линию главного конвейера. Работы проведены в соответствии с графиком. Перенос производства позволит максимально загрузить современную линию, повысить качество собираемых автомобилей и оптимизировать процессы окраски и сборки семейства 4x4», - отметил Манюхин.

О планах осуществить в начале января перенос производства «АвтоВАЗ» заявил перед новогодними каникулами. До этого начиная с 1977 г. трехдверная Lada 4x4 выпускалась в одном из старейших производственных корпусов завода. Теперь эта версия вазовского внедорожника будет выпускаться на одной линии конвейера с Lada Priora и пятидверной Lada 4x4. В прежнем производственном корпусе будет осуществляться лишь сварка корпусов.