«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили

«АвтоВАЗ» в начале января 2017 г. повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили: базовые версии Lada подорожали на 2–3%. Это следует из информации на сайте компании. Например, начальная цена самой продаваемой модели марки – Granta в кузове седан увеличилась на 1,6% до 389 900 руб. Другой седан – Lada Vesta (вторая по популярности модель Lada) теперь стоит от 545 900 руб.: рост составил 3,2%. Неофициальная информация о готовящемся повышении цен (до 5%) появилась в декабре – об этом «Ведомостям» рассказали дилеры Lada. Компания это не комментировала. Как правило, «АвтоВАЗ» сообщает дилерам об изменении цен за день до этого или постфактум, поясняли двое из них.

В прошлом году ценники на автомобили Lada менялись дважды: в феврале (на все автомобили, кроме Vesta, высокого хетчбэка Xray и седана Priora) и в мае (только на Vesta, Xray и Priora). В среднем модели подорожали менее чем на 5% (в 2015 г. после четырех повышений – на 20%). В сентябре 2016 г. президент «АвтоВАЗа» Николя Мор сказал в интервью Reuters, что при курсе около 72 руб. за евро нет необходимости повышать цены на автомобили Lada, проблемы могут возникнуть, если курс поднимется до 78–80 руб. С 31 декабря 2016 г. курс ЦБ составляет 63,8 руб./евро. Причины повышения цен на Lada представитель «АвтоВАЗа» не пояснил. СП «Джи эм – АвтоВАЗ» объяснило повышение с 1 января 2017 г. цен на внедорожник Chevrolet Niva «удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами».

«АвтоВАЗ» чувствует себя лучше рынка. По итогам 11 месяцев 2016 г. продажи автомобилей Lada сократились на 3% до 238 666 шт. (весь рынок легковых машин и LCV – на 12%), в ноябре – выросли на 18% до 25 507 шт. (рынок, впервые за два года, – на 0,6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Продажи Lada в России растут с июля.

Бюджет помог Владимир Путин, президент России

«В этом [2016] году общий объем поддержки автопрома составил 65 млрд руб. Если бы этой поддержки не было <...> то у нас было бы сокращение рынка на 30–40%. А так нам удалось не только сохранить сегмент в сфере производства легковых автомобилей, но и даже чуть-чуть увеличились продажи грузовиков и автобусов».

Ноябрь 2016 г., kremlin.ru

«АвтоВАЗ» убыточен (см. врез) и ему нужно повышать свои доходы, напоминает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Компания, видимо, решила воспользоваться ростом спроса на свои машины и повысить цены, замечает он. На продажах повышение вряд ли отразится – оно небольшое, к тому же конкуренты тоже увеличивают цены, причем более высокими темпами, замечает эксперт. В среднем за 2016 г. иномарки в России подорожали на 16%, приводит он данные. Цены росли вплоть до конца года. Например, Hyundai во второй половине декабря увеличила цену своей новинки, выпускаемой с августа в Санкт-Петербурге, – кроссовера Creta на 0,4–0,6%, по данным «Автостата». А группа Volkswagen подняла цены на седан Polo (на 0,8–3,8%), универсал Caddy (на 3,4–6%), пикап Amarok (на 0,4–1,8%). В общей сложности во второй половине декабря цены изменились у 10 автомобильных марок.

Представители марок, которые входят в топ-5 по продажам в России, на вопросы «Ведомостей» в воскресенье не ответили.

«АвтоВАЗ» Автоконцерн

Основной акционер – Alliance Rostec Auto B.V. (64,6% капитала, СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan).

Капитализация – 20,3 млрд руб.

Ввыручка (МСФО, 9 месяцев 2016 г.) – 130,5 млрд руб.,

Чистый убыток – 34,2 млрд руб.

По оценке «Автостата», в 2016 г. российский рынок легковых автомобилей сократился на 12% до более 1,3 млн шт. В 2017 г. продажи могут сохраниться на этом уровне или вырасти вплоть до 20%. Цель «АвтоВАЗа» – удерживать 20%-ную долю на рынке, говорил ранее представитель компании.

Правительство продолжает поддерживать автомобильный рынок и отрасль. Всего в 2017 г. на программы стимулирования спроса предполагается выделить 55 млрд руб. Почти треть этой суммы – 17,5 млрд руб. – может пойти на госпрограмму обновления автопарка (субсидируются скидки на новые машины в обмен на сдачу старого автомобиля в утилизацию или по схеме trade-in). В январе «АвтоВАЗ» продлил программу обновления парка, но снизил размер скидок. Например, при сдаче старого автомобиля в утилизацию скидка на новую машину сократилась вдвое до 10 000 руб. В начале 2016 г. скидки на некоторые модели Lada при такой схеме доходили до 90 000 руб., затем в течение года постепенно снижались.