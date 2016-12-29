Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Автозаводам не хватило спроса

Российский автопром отработал под низкой загрузкой

Не помогли ни локализация производства, ни попытки нарастить экспорт
Весь уходящий год автозаводы были загружены лишь на 40% мощности
Весь уходящий год автозаводы были загружены лишь на 40% мощности
Сергей Портер / Ведомости

Суммарная мощность российских автозаводов составляет более 3 млн автомобилей в год. Но загружены они были, по данным Минпромторга, в среднем лишь на 40%. На полную мощность работал только один завод – петербургский «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Загрузить заводы мешает затяжное падение рынка: по сравнению с рекордным 2012 годом он просел вдвое. В 2015 г. производство снизилось на 27% до 1,38 млн машин разных категорий – от легковых до грузовиков и автобусов. В этом году производство может остаться на этом же уровне, прогнозирует консалтинговое агентство «АСМ-холдинг».

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