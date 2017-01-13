Daimler начнет строить завод Mercedes под Москвой в 2018 году

Daimler в 2018 г. планирует начать строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье, сообщил в кулуарах Гайдаровского форума министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Производство, по его словам, может быть запущено через три года, передает «Интерфакс». Межведомственная комиссия приняла соответствующее решение в конце прошлого года, в ближайшее время будет подписан специнвестконтракт, рассказал он.

«Что касается начала инвестиций, то после проведения всех необходимых проектных работ начиная со следующего года компания начнет строить предприятие в Московской области. Выход на производство самих автомобилей традиционно занимает примерно три года», - цитирует «Интерфакс». Примерный объем производства может составить 25 000-30 000 автомобилей в год, добавил министр. «Это премиальный сегмент, за исключением S-class, то есть премиальные внедорожники. С точки зрения сроков - думаю, что до конца года мы должны подписать СПИК, вопрос готовности. Практически все основные параметры согласовали», - говорил он ранее.

О том, что Минпромторг предварительно одобрил заключение специнвестконтракта (преференции и гарантии от государства в обмен на инвестиции от 750 млн руб. - «Ведомости») по проекту производства легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области, сообщил в июне замдиректора департамента министерства Всеволод Бабушкин. Представитель автоконцерна говорил, что рассматривается в том числе площадка индустриального парка «Есипово» в Московской области. «Есипово» - основной вариант, и если не будет задержек с подписанием инвестконтракта, то строительство автозавода Mercedes-Benz может начаться до конца 2016 г., говорил тогда «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. По его словам, предполагалось построить завод полного цикла со сваркой и окраской, проектная мощность - до 25 000 автомобилей в год, рассказывает он. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтверждал «Интерфаксу», что регион планирует пригласить Daimler в «Есипово». Он говорил, что для регионального правительства этот проект является очень важным и имиджевым. «Мы стараемся все делать в срок, потому что на нашей стороне тоже есть определенные обязательства по подготовке территорий, сопровождению всех согласовательных процедур», - добавил губернатор.