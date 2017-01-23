Центр тестирования беспилотных фур в Подмосковье будет запущен в мае

Испытательный центр для беспилотных грузовых автомобилей в подмосковном Шахове будет запущен в мае 2017 г., сообщила пресс-служба Росавтодора.

«Главная особенность полигона в Шахове – программируемая изменчивость его ландшафта, что позволит создавать беспилотнику эффект непредсказуемой дорожной обстановки, как это бывает в реальной жизни», – говорится в сообщении.

Полигон оборудован различными препятствиями, в том числе тремя видами дорожного полотна (от новой до изношенной поверхности), полосой разгона для анализа системы экстренного торможения, имитацией «потока автомобилей» и моделированием разнообразных транспортных ситуаций, подчеркивают в Росавтодоре.