Испытания дорожных покрытий на полигоне в Калужской области будут проводить беспилотники

Дорожно-испытательный полигон, помимо основной трассы с различными покрытиями будет включать в себя участок для тестирования беспилотных автомобилей и гоночные трассы

Дорожно-испытательный полигон, который планируется построить в Калужской области, помимо основной трассы с различными покрытиями будет включать в себя участок для тестирования беспилотных автомобилей и гоночные трассы. Это следует из презентации председателя Технического комитета по стандартизации «Дорожное хозяйство» Николая Быстрова, продемонстрированной на конференции «Ведомостей» «Автоэволюция-2016», которая прошла в Калуге. На полигоне также будет построена гостиница, центр переобучения водителей. Расширить проект предложил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, поясняет Быстров.

Соглашение о создании полигона было подписано Росавтодором и правительством Калужской области в сентябре 2016 г. Проект предполагается реализовать по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Расходы Федерального дорожного агентства могут составить 3–4 млрд руб., сказал Быстров. Точный размер инвестиций зависит от того, какие именно объекты будут возведены на полигоне – это планируется обсудить в мае 2017 г., добавил он.

Государство и беспилотники В проекте федерального бюджета на разработку в России транспортных средств с автономным и дистанционным управлением в 2017 г. Минфином заложено 6,6 млрд руб. – это в 3 раза больше, чем в 2016 г.

Дорожно-испытательных полигонов в России сейчас нет, замечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Наличие в проекте сопутствующих услуг не повышает привлекательность проекта для потенциальных инвесторов – важнее гарантии со стороны государства по загрузке мощностей полигона, комментирует исполнительный директор Центра развития ГЧП Максим Ткаченко. Потенциальные клиенты для спортивных трасс, которые хотят создать в Калужской области, – жители Москвы и Московской области, но туристический потенциал у объекта небольшой, считает гендиректор Ozon Travel Дмитрий Яковлев: в России не много любителей автоспорта, к тому же в Подмосковье уже есть трассы. Вице-президент «Вип-сервиса» Дмитрий Горин, напротив, считает, что у проекта хорошие перспективы. Интерес к внутреннему туризму вернулся и клиенты постоянно требуют новые идеи и маршруты, причем особенно высокий спрос на событийный и спортивный туризм, включая автомобильный, объясняет он. Близость Москвы поможет проекту, но этого недостаточно – нужно создать инфраструктуру и договориться с туристическими агентствами.

Еще одной особенностью калужского полигона станет использование для испытания дорожных покрытий беспилотных грузовиков. Это вдвое сократит время тестирования, ведь беспилотники могут работать круглосуточно, объясняет Быстров. На полигоне также планируется проводить тесты самих беспилотных автомобилей и машин с системами интеллектуальной помощи водителю.

Человек, близкий к «Камазу», говорит, что с предприятием переговоры о его возможном участии в проекте в Калуге не велись. Тестирование опытных образцов оптимально проводить рядом с производством, отмечает собеседник. «Мы считаем наиболее эффективным для тестирования беспилотников адаптировать и использовать существующие отраслевые полигоны – например, Дмитровский полигон НАМИ», – говорит представитель группы ГАЗ.