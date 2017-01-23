Экклстоун ушел с поста генерального промоутера «Формулы-1»

Берни Экклстоун ушел с поста генерального промоутера чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», передает Auto motor und sport.

«Я был уволен сегодня, я просто ухожу. Это официально, я больше не руковожу компанией. Эта должность передана Чейзу Кэри», - подтвердил свой уход изданию Экклстоун. «Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», - сказал он.

Экклстоуну идет 87-й год. Ранее СМИ писали, что британца могут отправить в отставку. Экклстоун отвечал за организацию гонок «Формулы-1» последние 40 лет. При его активном содействии этап чемпионата мира начал проводится в Сочи.