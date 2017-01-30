«Ё-мобиль» Жириновского сломался

«Ё-мобиль», который Михаил Прохоров подарил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сломался.

«Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», - сказал Жириновский во время общения с молодежью в Госдуме.

Жириновский добавил, что всего было произведено три «Ё-мобиля»: один у него, второй - у Прохорова, а где третий - непонятно.

Прохоров обещал подарить лидеру ЛДПР «Ё-мобиль» в 2012 г. в эфире телепрограммы «Поединок» и выполнил обещание в декабре 2014 г.

Об отказе «Онэксима» от проекта по выпуску «Ё-мобилей» стало известно 7 апреля 2014 г. Техническая документация проекта была передана Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) за 1 евро.