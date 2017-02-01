Volkswagen придется потратить на дизельгейт еще не менее $1,26 млрд

Автоконцерн Volkswagen, обвиняемый регуляторами США в занижении выбросов трехлитровых дизелей, согласился израсходовать $1,26 млрд на изменения в конструкцию автомобилей или выкуп их у американских автовладельцев. Об этом свидетельствуют документы, поданные Volkswagen в суд.

Если суд утвердит предложения автогиганта, он выкупит 20 000 сравнительно старых автомобилей, на которых невозможна замена комплектующих, заменит детали еще в 60 000 машин. Если же регуляторы не примут предложение, компании придется потратить порядка $4 млрд на выкуп всех автомобилей.

Компания считает, что переоборудование каждого из ее автомобилей с дизельным двигателем объемом 3 л будет стоить от $7000 до $16 000. Если же владелец предпочтет, чтобы Volkswagen выкупил у него машину, то в добавок к ее рыночной цене он получит еще и компенсацию в размере $7500.

Кроме того, германская компания Robert Bosch, поставлявшая детали для заводов Volkswagen, согласилась израсходовать $327,5 млн на выплату компенсаций американским автовладельцам. Ранее Volkswagen согласовал программу урегулирования претензий к автомобилям с двухлитровыми дизелями в объеме $10,03 млрд. Она затронет порядка 500 000 машин.