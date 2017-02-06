Porsche отзывает из России автомобиль стоимостью более 80 млн рублей

Porsche отзывает в России автомобиль 918 Spyder, стоимость которого более 80 млн руб. Причина отзыва кроется в установке «не отвечающих высоким стандартам качества Porsche» нижних рычагов передней подвески, говорится в сообщении Росстандарта.

«На транспортное средство были установлены нижние рычаги передней подвески, не отвечающие высоким стандартам качества Porsche, работоспособность которых не может быть обеспечена в течение всего срока эксплуатации автомобиля», — отмечается в сообщении. На рычагах могут образовываться трещины, что приведет к их поломке, а также станет причиной появления посторонних шумов, нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах.

В Росстандарте уточнили, что владелец Porsche 918 Spyder может самостоятельно проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, по VIN-коду. Если данный код совпадает с тем, что опубликован на сайте Росстандарта, то владельцу машины необходимо связаться с дилерским центром и записаться на ремонт.

На Porsche 918 Spyder нижние рычаги передней подвески планируется заменить на компоненты из модифицированного материала. Ремонт будет бесплатным.