Второй этап допэмиссии «АвтоВАЗа» составит 9,25 млрд акций по 10,3 рубля за бумагу
В ходе второго этапа допэмиссии «АвтоВАЗа» планируется разместить 9,25 млрд акций номинальной стоимостью 5 руб. по цене 10,3 руб. за бумагу.
Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров 7 февраля. 15 марта состоится внеочередное собрание акционеров «АвтоВАЗа», которое рассмотрит вопрос допэмиссии.
Способ размещения акций - закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей - Alliance Rostec Auto B.V. (СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan).