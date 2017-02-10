Второй этап допэмиссии «АвтоВАЗа» составит 9,25 млрд акций по 10,3 рубля за бумагу

В ходе второго этапа допэмиссии «АвтоВАЗа» планируется разместить 9,25 млрд акций номинальной стоимостью 5 руб. по цене 10,3 руб. за бумагу.

Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров 7 февраля. 15 марта состоится внеочередное собрание акционеров «АвтоВАЗа», которое рассмотрит вопрос допэмиссии.

Способ размещения акций - закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей - Alliance Rostec Auto B.V. (СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan).

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