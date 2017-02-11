«АвтоВАЗ» станет прибыльным в 2018 году, ожидает Карлос Гон

Гендиректор Renault Карлос Гон ожидает, что «АвтоВАЗ» станет прибыльным в 2018 г. даже при сохранении нестабильности на российском авторынке. Об этом он заявил в пятницу, выступая перед аналитиками и журналистами в Париже, сообщил Automotive News Europe (ANE).

Гон сохраняет оптимизм в отношении «АвтоВАЗа» из-за среднесрочного плана развития компании, утвержденного в декабре, включающего запуск 12 новых моделей, оптимизацию производства, сокращение запасов и дальнейшую локализацию производства сборочных компонентов.

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» снизил чистый убыток в 2016 г. до 44,8 млрд руб. с 73,9 млрд руб. в 2015 г., сообщила компания в пятницу. В 2016 г. производитель показал результат лучше рынка, снизив продажи Lada на внутреннем рынке на 1 % до 266 296 автомобилей.

В прошлом году «АвтоВАЗ» принес французскому владельцу 89 млн евро убытка, согласно финансовому отчету Renault за 2016 г. Это значительно меньше по сравнению с 620 млн евро, которые Renault потерял из-за «АвтоВАЗа» в 2015 г.

Для привлечения финансирования «АвтоВАЗ» провел допэмиссию на 26,14 млрд руб., которую оплатили контролирующий акционер альянс Renault-Nissan и новый акционер «Ренессанс Капитал» Михаила Прохорова, напоминает Reuters. Совладельцы планируют провести еще один этап допэмиссии в первом квартале 2017 г.

Гон также был оптимистичным о перспективах альянса Renault-Nissan в России. «Бренды альянса сегодня составляют одну треть российского рынка, у которого, как мы считаем, по-прежнему очень высокий потенциал роста,» сказал он. В 2016 г. Renault, Nissan и «АвтоВАЗ» заняли 33,5% рынка, по сравнению с 32,3% в 2015 г., согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Другие крупнейшие игроки на российском рынке - Volkswagen Group (11%), Kia (10,5%) и Hyundai (10,2%).

Совсем недавно, в 2010 г, напоминает ANE, бренд Lada занимал 27% российского рынка, но в 2014 г. его доля снизилась до 15,5%, и в прошлом году показатель восстановился только до 18,7%. Старший вице-президент и руководитель региона Евразия Renault Дени ле Вот уверен, что новые модели, например кроссовер X-Ray и седан Vesta смогут поднять рыночную долю выше 20%.

После четырех лет спада российский авторынок сократился почти вдвое - до 1,4 млн. Как ожидается, в этом году он вырастет примерно на 5%, принеся долгожданное облегчение иностранным автомобилестроителям, локализовавшим производство в стране, пишет ANE. Однако, Гон не ожидает, что российский рынок вернется к 2 млн проданных автомобилей раньше 2020 г.