«АвтоВАЗ» начал продавать Lada Vesta в Германии

«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada Vesta в Германии - церемония начала продаж проходит в Гамбурге.

«На сегодня для продаж в Германии отгружено более 200 Lada Vesta. Стартовая стоимость российского седана в Германии около 12 490 евро для авто с механической коробкой передач и 13 250 евро с роботизированной», - говорится в сообщении «АвтоВАЗа». В России цена на Vesta в минимальной комплектации начинается с 516 000 руб. - таким образом, автомобиль продается в Европе примерно на треть дороже, чем в России.

Для рынка Германии Lada Vesta модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под экостандарт «Евро-6», изменены декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики. Кроме того, автомобиль получил опции, еще не внедренные на российских Lada Vesta. «Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах», – пишет «АвтоВАЗ».

В 2016 г. в Германии продано 2272 автомобиля Lada – это второй по объему экспортный рынок для предприятия. В 2017 г. автоконцерн планирует увеличить экспорт Lada минимум на 50% до 30 000 шт. «АвтоВАЗ» планирует развивать и поставки в страны дальнего зарубежья, в том числе в Европу, говорил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек, не раскрывая план продаж в регионе на 2017 г.

Продажи Lada на экспортных рынках в 2016 г. составили 18 500 автомобилей, совокупные розничные продажи Lada в России и за рубежом – 284 800 автомобилей.

«Автоваз» – крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Основные акционеры компании – альянс Renault-Nissan и ГК «Ростех», которые через совместное СП Alliance Rostec Auto B. V. контролируют 74,5% акций концерна («Ростех» владеет блокпакетом в СП), 25,5% акций «АвтоВАЗа» принадлежат миноритарным акционерам.