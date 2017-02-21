Honda отзывает более 135 000 автомобилей в России

Российское представительство Honda - ООО «Хонда мотор рус» - отзывает в России более 135 000 автомобилей Honda, говорится в сообщении Росстандарта.

Это 135 168 автомобилей Honda (Civic 4D, CR-V, Jazz, FR-V, Legend 4D) и 323 автомобиля марки Acura (RDX), изготовленные с 2005 по 2016 г., уточняется в сообщении. В данных автомобилях «вследствие ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом», отмечает Росстандарт.

Представители «Хонда мотор рус» уведомляют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ: будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.