PwC прогнозирует рост продаж легковых автомобилей в России на 7% в 2017 году

В 2017 г. продажи новых легковых автомобилей (без учета LCV) в России могут вырасти на 7% и достигнуть 1,4 млн шт., говорится в исследовании PwC.

Одним из основных факторов при прогнозировании объема продаж стал прогноз цены на нефть, отмечают в PwC. "По данным GI, средняя цена на нефть марки Brent составила $43,3 за баррель по результатам 2016 г., и в 2017 г., согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, цена может увеличиться до $55 за баррель, что будет стимулировать продажи новых автомобилей", - сообщила компания.

На развитие рынка будут также оказывать влияние уровень потребительской уверенности и «меры государственного стимулирования спроса в заявленном объеме».

Также эксперты PwC в 2017 г. ожидают роста общего объема продаж грузовых автомобилей в России на 5% до 56 000 шт. (в 2016 г. - рост на 4%, до 53 300). Среди основных факторов отмечаются растущий отложенный спрос и меры господдержки, при этом сдерживающим фактором может стать растущая стоимость обслуживания автомобиля.

Рынок автобусов в России в 2017 г. может вырасти на 8%, достигнув показателя 11 200 единиц (в 2016 г. - повышение на 15,4% до 10 400), полагают в PwC. Обновление парка, подготовка к крупным спортивным мероприятиям, а также государственные закупки автобусов позволяют поддерживать стабильный спрос в этом сегменте.

По итогам 2016 г. продажи новых легковых машин в России снизились на 12% до 1,311 млн.