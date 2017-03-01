Volkswagen отзывает в России 42 Lamborghini из-за риска возгорания паров топлива

Российское подразделение Volkswagen отзывает 42 автомобиля Lamborghini, передает «Интерфакс» со ссылкой на Росстандарт. Речь идет о моделях Aventador, Veneno и Aventador J. Автомобили были проданы в период с 2012 по 2017 г. Узнать, подлежит ли машина отзыву, можно по VIN-кодам, опубликованным на сайте ведомства.

Как отмечает Росстандарт, в автомобилях указанных моделей «в случае переполнения топливного бака при заправке и определенных условиях эксплуатации существует вероятность попадания топлива в угольный фильтр системы улавливания паров топлива (EVAP)».

Система EVAP может стать неисправной. Неполадки в ней чреваты недостаточным поглощением топливных паров. «При максимальных оборотах на холостом ходу может произойти смешение топливных паров и горячих газов, что в сочетании с неутвержденной выхлопной системой, установленной на автомобиль после его продажи, создает опасность возгорания», - пояснили в ведомстве.

Уполномоченные дилеры должны уведомить владельцев автомобилей о необходимости проведения ремонта. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.