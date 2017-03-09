Россия лишилась трети моделей новых автомобилей за два года

Разнообразие моделей новых автомобилей на российском рынке за два года сократилось на треть, показал подсчет аналитического агентства «Автостат».

В 2016 г. в России продавалось порядка 270 моделей легковых автомобилей, тогда как на конец 2014 г. этот показатель превышал 410 единиц.

По словам руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова, на падающем рынке производители вынуждены делать ставку на более ходовые модели, которые пользуются спросом. «Вполне естественно, что за это время рынок покинули менее ликвидные модели, поэтому их общее число за это время существенно сократилось», – отметил он.

В 2015 г. General Motors объявила о реструктуризации своего бизнеса в России, полностью свернув производство автомобилей на российских предприятиях и резко сократив модельный ряд, представленный на российском рынке. Так, бренд Opel полностью ушел из России.